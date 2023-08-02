Тайна семьи поп-короля: гляньте, каким вырос непубличный «сын» Киркорова

Общественность никогда не узнает правду о нем.

Филипп Киркоров родился в семье известного болгарского артиста Бедроса Филипповича. Официально певец является единственным наследником своего отца, однако есть повод в этом усомниться.

Так, несколько лет назад пресса активно обсуждала «тайного» сына Киркорова-старшего. Предполагаемого брата поп-короля зовут Александр Матвеев. Мужчина утверждал, что когда-то у его матери был бурный роман с Бедросом Филипповичем, и в результате она забеременела.

Киркоров-старший даже не пытался это оспорить, а, напротив, предложил сделать ДНК-тест. Но Матвеев почему-то отказался от такого предложения. На том история их родства была закрыта. Но, несмотря на это, предполагаемые «отец» и «сын» продолжают тепло общаться.

Пользователи Сети отмечают, что Матвеев поразительно похож на своего звездного «брата»: такие же длинные черные волосы, надменный взгляд карих глаз, вычурный артистизм. Вполне возможно, что он и правда родственник Киркоровых, но все об этом умалчивают.