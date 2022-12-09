Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тайна самой скучной Далвы из «Клона» повергнет в шок: такого от нее точно не ждали

Тайна самой скучной Далвы из «Клона» повергнет в шок: такого от нее точно не ждали

9 декабря 2022 17:15
Тайна самой скучной Далвы из «Клона» повергнет в шок: такого от нее точно не ждали

О бурном прошлом актрисы узнали все.

По мнению многих зрителей, чернокожая Далва из «Клона» — это самый надоедливый и навязчивый персонаж сериала. В Сети у нее немало хейтеров, впрочем, как и почитателей. Роль заботливой служанки, опекающей всех детей Феррасов, исполнила бразильская актриса Неуза Боржес. Но мало кто знает, что в юности она принимала участие в откровенных фотосессиях и отрывалась по полной программе.

Боржес неоднократно появлялась в журналах для взрослых, с чего и начала свой карьерный путь. Также будущая артистка работала танцовщицей в баре, что в те времена считалось неприемлемым занятием для девушки. Тогда об актерской карьере Неуза и не мечтала, ведь из-за темной кожи ее шансы на успех были ничтожно малы. Артистка отлично пела, но из-за потери голоса ей пришлось расстаться с мечтой о музыкальной карьере. Она переключилась на театр, и неожиданно здесь ей улыбнулась удача.

Боржес стала известной актрисой на родине, а в 90-х она заключила контракт с киностудией «Глобу», производящей сериальные хиты. Неуза появилась в теленовеллах «Роковое наследство» и «Рабыня Изаура», а легендарный «Клон» сделал ее мировой звездой.

Фото: Кадр из сериала «Клон»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video