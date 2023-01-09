Тайна самой пожилой матери в России вскрылась спустя 25 лет: что выдала дочь россиянки, родившей в 57

Наталья Суркова прославилась на всю Россию, став самой взрослой женщиной, родившей ребенка. Наталье было практически 60 лет, когда на свет появилась Александра, а представители «Книги рекордов Гиннесса» присудили ей звание самой пожилой матери в стране. При этом, как оказалось, Саша родилась совсем не так, как рассказывала ее мать.

По ее словам, на самом деле она появилась на свет не благодаря естественному зачатию. Наталья прошла через процедуру ЭКО, что в то время было новой технологией для отечественной медицины. И, как утверждает Саша, она не являлась ее матерью с биологической точки зрения, ведь врачи использовали донорскую яйцеклетку.

«Она была первой женщиной, которая родила ЭКОшного ребенка во время постменопаузы», — рассказала Саша в YouTube-шоу Елены Погребижской.

Всю жизнь Наталья старалась сохранить эту тайну. Секрет матери дочь узнала совершенно случайно, наткнувшись на документы, в которых были подробности процедуры. Девушка решила раскрыть правду на всю страну и не хранить тайну, которая сделала ее известной на всю Россию.