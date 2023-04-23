Тайна рождения раскрыта: сын Маликова все больше похож на этого мужчину (фото)

Дмитрий Маликов немало удивил поклонников, когда пять лет назад сообщил, что стал отцом во второй раз. Артист признался, что вместе с женой Еленой Изаксон воспользовался услугами суррогатной матери, которая и родила паре сына Марка. Чем старше становится малыш, тем меньше публика верит этим словам.

Не так давно артист опубликовал в соцсетях редкое видео с наследником, которое вызвало новую порцию домыслов и пересудов. Интернет-пользователи раскрыли тайну рождения мальчика. Многие пришли к выводу, что на самом деле Марк не сын, а внук Маликова.

У певца есть уже взрослая дочь — 23-летняя Стефания. Свою семью она пока так и не создала, но яркие романы в жизни эффектной блондинки были. Например, ранее звездная наследница встречалась с сыном миллиардера Владимира Груздева — Леонидом. Именно на него, а не на Маликова или Изаксон удивительным образом похож маленький Марк.