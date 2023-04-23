Тайна рождения раскрыта: сын Маликова все больше похож на этого мужчину (фото)
Музыканта уличили во лжи.
Дмитрий Маликов немало удивил поклонников, когда пять лет назад сообщил, что стал отцом во второй раз. Артист признался, что вместе с женой Еленой Изаксон воспользовался услугами суррогатной матери, которая и родила паре сына Марка. Чем старше становится малыш, тем меньше публика верит этим словам.
Не так давно артист опубликовал в соцсетях редкое видео с наследником, которое вызвало новую порцию домыслов и пересудов. Интернет-пользователи раскрыли тайну рождения мальчика. Многие пришли к выводу, что на самом деле Марк не сын, а внук Маликова.
У певца есть уже взрослая дочь — 23-летняя Стефания. Свою семью она пока так и не создала, но яркие романы в жизни эффектной блондинки были. Например, ранее звездная наследница встречалась с сыном миллиардера Владимира Груздева — Леонидом. Именно на него, а не на Маликова или Изаксон удивительным образом похож маленький Марк.
«На родителей он не похож», «С возрастом Марк все больше и больше на Леонида становится похож», «Груздев — отец Марка. А Маликов врет людям, что якобы его сын», «Зачем они так маскируются, непонятно. Шило в мешке не утаишь», — подытожили подписчики исполнителя.