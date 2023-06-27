Тайна рождения раскрыта: кем были родители Пугачевой на самом деле

Личная жизнь Аллы Пугачевой уже много лет на виду у общественности. Поклонники знают все о мужьях, детях и внуках Примадонны, однако в этой семейной картине не хватает главного — родителей артистки.

Происхождение Аллы Борисовны покрыто мраком. Есть много теорий о семье, где она выросла. Известно, что ее родители, Зинаида и Борис, были уроженцами Беларуси. Они познакомились на фронте. В молодости отец артистки хотел работать в цирке, но его планы не сбылись. Во время войны он лишился глаза, что поставило крест на карьере его мечты.

Зинаида тоже была творческой натурой. Она выступала на фронте с песнями, чтобы поднимать боевой дух солдат. Так и состоялось знакомство родителей будущей звезды.

В их браке родился мальчик Гена, который умер в младенчестве. А через два года в семье появилась дочь, которую нарекли в честь актрисы Аллы Тарасовой. Позднее у Зинаиды и Бориса родился сын Евгений.

В 60-х у отца Примадонны были проблемы с законом — его обвинили в коррупции. После трех лет тюрьмы он вышел на свободу. Зинаиде же пришлось взять на себя роль главы семейства. Она устроилась в отдел кадров на заводе, где заняла высокую должность.

Алла Борисовна всегда была особенно близка с матерью. Ее смерть стала тяжелым ударом для Примадонны.