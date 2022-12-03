Тайна рождения детей Виторгана: супруга актера перестала скрывать очевидное от россиян

В 78 лет Эммануил Виторган стал отцом в третий раз – родилась его дочка Этель, а спустя год в семье появилась малышка Клара. Супруга Виторгана – Ирина – стала мамой в 56 лет. Конечно, у поклонников сразу возникли сомнения, что Ирина Виторган смогла сама родить и выносить девочек. Правда всплыла лишь спустя год после рождения младшей дочери.

В программе «Судьба человека» супруги подтвердили, что появиться Этель и Кларе на свет помогла суррогатная мать. Когда пару спросили, родились ли маленькие сестры естественным путем, супруга Виторгана ответила резко: