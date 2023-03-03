Тайна раскрыта: почему сериал называется «Бедная Настя», если героиню зовут Анна

Что только не спрашивают пользователи Сети. На днях на одном из популярных тематических сервисов по генерации вопросов и ответов пользователь попросил помощи с сериалом «Бедная Настя». Как название телепроекта связано с сюжетом, если главную героиню в исполнении Елены Кориковой зовут Анна? Вопрос кажется логичным только для тех, кто не смотрел историческую теленовеллу, которую показывали более чем в 30 странах.

Анна Платонова прекрасно поет и мечтает стать актрисой Императорского театра, она крепостная, воспитанница барона Корфа. Так зрителю рассказывают в начале сериала. Ближе к концу выясняется, что Анна — дочь друга Корфа Петра Долгорукого и крестьянки Марфы. Иван Корф, не желая предавать огласке увлечение приятеля не ровней себе, разрешал им тайно встречаться в его особняке.

Плодом тайной любви дворянина Долгорукого и крепостной как раз стала Анна, при рождении нареченная Анастасией. Приемная семья, куда девочку отдал Иван Корф, нарекла ее Анной.