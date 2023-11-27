Тайна раскрыта: почему рыбным днем в СССР был именно четверг

Сегодня все забыли про славную традицию, поэтому едят рыбу, когда заблагорассудится. В СССР же был определенный рыбный день — четверг. Во многих домах на ужин готовили горячее из морепродуктов. Вот откуда растут ноги у этой традиции.

Впервые рыбный день ввели в 1932 году. Постарался Анастас Микоян. В стране был дефицит белковой пищи, поэтому в общепиты в определенные дни поставляли только рыбу.

Через пару лет идею забраковали и «начинание» отменили. В 1976 году все же вернули назад, но не просто так, а указом ЦК КПСС. Четверг стал рыбным днем официально. По той же причине — в СССР снова случился дефицит мяса. Указ просуществовал вплоть до девяностых. И, кстати, многих раздражало такое положение дел.

День недели был выбран не первый попавшийся. Основывались на статистическом анализе. Советские власти посчитали и прикинули, что в этот день реализация рыбы находится на максимальном уровне, поэтому и выбрали четверг.