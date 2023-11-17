Тайна раскрыта: почему ни в одном отеле вам не выдадут зубную пасту

А вот шампунь и гель для душа — пожалуйста.

Отели разнятся по цене, количеству звезд и уровню сервиса. В дешевом хостеле вам не предоставят ничего, кроме койки сомнительной чистоты. А в пятизвездочных «Хилтоне» или «Риксосе», напротив, выдадут не только тюбик мыла и геля для душа, но и набор люксовой косметики.

Но ни в одном из них вы не получите зубную пасту. Почему? Вовсе не потому, что отелю жалко денег. Дело вот в чем. Оказывается, зубная паста имеет не такую классификацию, как остальные бытовые предметы, которые встречаются в уважающих себя отелях.

Мыло, шампунь и гель для душа — это косметика. К ней предъявляют всего три требования: гипоаллергенно, в отдельной упаковке, не сушит кожу. А вот зубная паста и даже зубная щетка — это не косметика, а средства для здоровья.

В Европе и США к средствам для здоровья огромный список требований. И недовольному клиенту ничто не помешает пожаловаться на качество зубной пасты, которое регулирует медицина, а не маркетологи.

Вот почему даже самому дорогому отелю проще не предоставлять вам пасту и щетку, чем потом разгребать последствия.