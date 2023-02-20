Тайна раскрыта: почему на самом деле в школах СССР не было четвертого класса

Четвертый класс неожиданно пропал из советской системы образования в конце 80-х, а вернулся официально только в 2001 году. Перемены в школьной жизни наложились на сложные времена для всей страны, и многие граждане так и не поняли, что произошло в советских школах.

Как оказалось, перемены связаны с большой реформой, которую власти СССР начали вводить в конце 80-х. За основу новой системы образования они взяли европейский образец, где дети учатся 11 лет. Но программу было решено оставить прежней, чтобы не увеличивать срок обучения, поэтому четвертый класс исчез из школ. Его предлагали лишь тем ученикам, которые не смогли усвоить программу начальной школы, а все остальные «перепрыгивали» сразу в пятый класс.

Советские граждане не оценили обязательность четвертого класса для отстающих, поэтому первое время активно протестовали против таких нововведений. В итоге власти окончательно избавились от переходной ступени, и уже в 90-х все дети после третьего оказывались сразу в пятом.

Ситуация изменилась только в 2001 году. Тогда власти страны провели очередную реформу и отправили детей учиться уже 11 лет.