Тайна пропавших миллионов: почему вдова Пуговкина живет в жуткой нищете

Народный артист СССР Михаил Пуговкин скончался в 2008 году от обострения сахарного диабета. За годы своей карьеры он сколотил неплохое состояние: имел сбережения в банках, хороший автомобиль и четыре квартиры в столице. Вот только пережившая его супруга после смерти Михаила живет в жуткой нищете — в разваливающемся ветхом доме на окраине Ростова-на-Дону.

Борьба за наследство Пуговкина развернулась нешуточная. Дочь от первой жены, которая была единственной наследницей, оказалась обижена, что ее не включили в завещание. Она обвиняла вдову отца Ирину Лаврову в том, что та специально разрушила их отношения. Лаврова же в ответ говорила, что Пуговкин еще при жизни жаловался на отсутствие внимания со стороны дочки, а потом и внука.

Ирина оформила права на творческое наследие актера и перевезла его «Центр Михаила Пуговкина» в Ростов-на-Дону. В программе «Прямой эфир» она утверждала, что таковой была последняя воля артиста. Что же касается столичной недвижимости, то жилье досталось внукам и правнукам Лавровой. На момент брака с актером у женщины уже подрастал сын от прошлых отношений. Некоторые квартиры наследники продали, в других — живут и сейчас. Несмотря на нынешнюю бедность, просить у них помощи Лаврова не собирается.