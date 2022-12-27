Тайна преступления звезды «Офицеров» повергнет в шок: взял вину на себя

Весной 1994 года имя Георгия Юматова прогремело на всю страну. Публику потрясло известие о том, что любимый многими артист оказался страшным преступником.

СМИ сообщили, что звезда «Офицеров» застрелил дворника, который в свое время помог ему похоронить любимую собаку. Якобы актер пригласил старого знакомого помянуть пса, но в ходе их посиделок случилась потасовка, и Юматов схватился за ружье.

Два месяца знаменитости пришлось провести в СИЗО, а к 50-летию Великой Победы он попал под амнистию. Однако это преступление было раскрыто лишь после смерти артиста и его жены Музы Крепкогорской.

Режиссер Владимир Мережко рассказал, что выстрел совершила именно супруга Юматова. Она пыталась выхватить ружье у мужа, и в этот самый момент гость оскорбил ее. Как пишет издание «Аргументы и Факты », о том, что оружие было заряжено, Георгий Александрович не знал, поскольку давно не ходил с ним на охоту.

И хоть звезде удалось избежать серьезного тюремного срока, без тяжелых последствий не обошлось. Юматов переживал из-за случившегося и постоянно болел: актер ушел из жизни спустя два с половиной года после трагедии, вину за которую взял на себя.