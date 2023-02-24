Тайна платка на шее: от чего на самом деле умерла Хюррем

Версий много, но лечить такое тогда точно не умели.

Пять дворцов, 150 000 метров ткани, 23 съемочных площадки и 50 000 актеров — размах, с которым снимался «Великолепным век», по достоинству оценили миллионы зрителей по всему миру. Исторически подкованные поклонники сериала обнаружили множество расхождений с действительностью.

Одно из главных — тайна болезни Хюррем. В сериале показывали, что султанша мучается от болей в животе. Также на многих кадрах можно видеть язвы Роксоланы. Их она прятала под платком (на шее) или в складках одеяния. Фанаты выдвинули несколько версий: Хюррем могла болеть раком, страдать от сердечной недостаточности, ее могли отравить ядовитым крокусом. В действительности единого мнения о причине смерти султанши тоже не существует.

Одни говорят, что она умерла от малярии вкупе с многолетними коликами, которые в последние недели сделали жизнь госпожи невыносимой. Другие — что причиной гибели главной в гареме женщины стала банальная ангина.