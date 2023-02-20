Тайна пирамидок: вы не поверите, почему в СССР молоко продавалось в треугольных пакетах

Одним из символов СССР стала треугольная упаковка молока. Необычную тару можно встретить в произведения искусства, на картинах и в фильмах, а художник Игорь Шелковский в 1973 году создал скульптуру в виде молочной пирамидки. При этом, несмотря на популярность, мало кто знает, почему именно треугольная форма прижилась в стране.

Как предполагает публика, пирамидки могли быть введены в производство из-за особой устойчивости или прочности формы. На самом же деле причина кроется совершенно в другом. Дело в том, что шведская компания Tetra Pak в 1952 году представила пирамидальную тару для жидкостей, которая заинтересовала десятки производителей и стран.

По достоинству новые пакеты оценила и советская власть. Она купила у производителя несколько линий производства и начала самостоятельно изготавливать молочные пирамидки. Покупатели же остались в восторге от легкой и удобной формы, которая отлично заменила громоздкие и хрупкие стеклянные бутылки.

В итоге в течение нескольких десятков лет молоко можно было купить преимущественно в треугольном пакете. Ситуация изменилась лишь в 80-х, когда на смену ему пришли тары в виде кирпичиков.