Тайна настоящей Мэри Поппинс наконец-то разгадана: правда шокирует

Вивиан Майер, которая жила в середине прошлого века в Чикаго, была для своих воспитанников самой настоящей Мэри Поппинс. Они всю жизнь вспоминали ее с теплом и благодарностью. Но в жизни женщины существовали странности, которые нагоняли страх на окружающих.

Например, легендарная няня всегда и везде возила с собой сотню коробок. И ревностно охраняла их от внимания окружающих. Никому не было позволено прикасаться к ним и уж тем более в них заглядывать. Если же кто-то из работодателей или воспитанников пытался нарушить запрет, то Вивиан сразу же покидала эту семью. После ее смерти оказалось, что в коробках хранились многочисленные фото и аудиозаписи. Это было хобби, которое впоследствии принесло ей мировую славу фотографа.

Методы воспитания, которыми пользовалась женщина, также казались многим необычными. Она могла принести домой мертвое животное, чтобы дети его изучали. А уж что точно было пугающим, так это некоторые семейные тайны Вивиан. К примеру, ее брат лечился в психиатрической клинике. И этот факт приходилось тщательно скрывать, ведь иначе она никогда бы не получила работу. Вся жизнь настоящей Мэри Поппинс состояла из тайн и странностей, которые еще долго приходилось разгадывать.