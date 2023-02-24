Тайна нашего детства раскрыта: что такое блины с припеком на самом деле

Многие помнят, с каким аппетитом уплетала блины Джулия Ормонд в «Сибирском цирюльнике». Генерал Радлов потребовал красную и черную икру, а еще сметану в качестве начинки. Эти блины у хозяюшек называют без припека.

Конечно, это не означает, что они недожаренные. Припек — это именно «вжаренная» начинка блинчика, которая добавляется не после того, как тесто прожарилось, а до.

Припек готовится так: любые продукты на вкус хозяйки — кусочки яблока с ванильным сахаром и корицей, ветчина и болгарский перец, грибы или лук с яйцом — мелко нарезаются и перемешиваются. На сковородку выливается тесто — чуть меньше, чем для обычного блина, чтобы пропеклось. После того, как блин слегка подрумянился, нужно добавить припек и налить в сковороду еще немного теста. Далее блин дожаривается с обеих сторон, а начинка тем временем припекается внутри.