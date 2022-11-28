Тайна кода из «Матрицы» повергнет в шок: японцы стыдятся этого 23 года

Первый фильм трилогии «Матрица», вышедший в 1999 году, по праву считается лучшей частью и до сих пор восхищает фанатов. Однако не каждый способен разгадать некоторые тайны фильма, потому что они не поддаются никакой логике.

Так, в «Матрице» появляется непонятный код в виде зеленых бегущих строк. Эта «абракадабра» из чисел долго будоражила поклонников фантастики. Одни усматривали здесь сложное уравнение, другие — отсылку к философским текстам, третьи — ответы на вопросы о мироздании. Реальность оказалась куда проще и даже разочаровала фанатов.

Саймон Уайтли, создатель таинственного кода, признался, что шифр — набор японских символов, взятых из рецепта суши. Он просто отсканировал отрывок из кулинарной книги, перенес его в видеоредактор и превратил иероглифы в цифры, впоследствии ставшие культовыми. Ответ могли знать только японские зрители, но им было неловко признаться в этом на весь мир.

Таким образом, тайна, которая мучила поклонников больше 20 лет, была раскрыта самим создателем странного кода.