Тайна имени Zivert раскрыта: вы никогда не догадаетесь, что оно значит

Успех певицы во многом связан с удачным псевдонимом.

Звезда отечественной эстрады Юлия Сытник, известная публике как Zivert, сегодня находится на вершине славы. Трудно поверить, что еще каких-то три года назад о ней мало кто слышал. Неудивительно, что загадочная персона Zivert привлекает внимание общественности. Многим интересно, почему она выбрала такой псевдоним и что он означает.

Секрет необычайно прост, хотя догадаться об этом невозможно. Дело в том, что Зиверт — это девичья фамилия ее матери. Когда Юлия решила посвятить себя музыке, она взяла этот звучный и лаконичный псевдоним.

Интересен и другой факт из биографии Zivert. У талантливой певицы нет музыкального образования. Но это не мешает ей создавать настоящие хиты, попадающие на вершины хит-парадов, и снимать яркие клипы, которые моментально набирают миллионные просмотры, пишет «Новый очаг».

Случай Zivert — это пример того, что можно построить головокружительную карьеру без специального образования. Нужны талант, желание, уникальный стиль и, конечно, запоминающийся псевдоним.