Тайна главной песни из телешоу «Последний герой»: вы этого точно не знали

Самый масштабный и экзотический проект российского телевидения, в котором звезды боролись за выживание в Доминикане, Танзании, Малайзии, Панаме и на Филиппинах, привлек внимание миллионов телезрителей в начале 2000-х.

Проект сохранял высокие рейтинги, невзирая на смену канала (вместо «Первого канала» — «ТВ-3») и состава участников (экстрасенсы вместо простых смертных). Одной из главных «фишек» реалити-шоу стала песня «Последний герой».

Как рассказывали сами музыканты из «Би-2», первые наброски песни, которая носила название «Остаться в живых», появились задолго до того, как их попросили помочь с саундтреком к программе. Черновой вариант долгое время пылился на полке, но когда Шуру и Леву попросили написать музыкальную тему для проекта, чистовик они написали в кратчайшие сроки.

Композиция «Последний герой» вошла в альбом «Мяу кисс ми» и разошлась тиражом в четверть миллиона экземпляров. Через 10 лет — к перезапуску «Последнего героя» на канале «ТВ-3» — «Би-2» представили ремейк саундтрека, записав фит с певицей Mia Boyka. Переделанные куплеты и рваные переходы от рока к попсовому звучанию оценили не все.