Тайна британского двора: кому досталось самое странное наследие Елизаветы II

Букингемский дворец скрывает множество секретов. Возможно, даже сам король Карл III был удивлен тем, какое наследство ему оставила покойная Елизавета II.

Так как большую часть своей жизни королева проводила во дворце, для нее там обустроили все, что могло понадобиться для комфортной жизни. Так, у Елизаветы II был личный бассейн, которым она почти не пользовалась — вместо нее там купались сотрудники дворца с личного разрешения венценосной хозяйки.

На случай срочных операций в Букингемском дворце был оборудован современный хирургический кабинет. Также какое-то время в нем работал бар, но когда некоторые жители стали туда слишком часто заглядывать, заведение пришлось прикрыть.

Но самое интересное наследство Карла III — это собственный банкомат. Несмотря на заявления о том, что королева Елизавета II никогда не носила с собой денег, специально для нее компания Coutts установила во дворце личный банкомат. Снимает ли там король Великобритании наличные, пока не сообщалось.