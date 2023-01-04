Татьяна Скороходова сражала красотой в 90-е: посмотрите, что с ней стало (фото)

Татьяна Скороходова завоевала сердца поклонников в самом начале 90-х. Еще будучи студенткой, она снялась в картинах «Наш человек в Сан-Ремо» и «Любовь», которые сделали ее большой звездой. Фанаты, признававшиеся ей в любви, были уверены, что в ближайшее время увидят множество проектов с участием артистки, но та неожиданно пропала с экранов.

Дело в том, что, несмотря на успех, артистка получала не так много предложений о съемках. И во время очередного рабочего перерыва она решила ненадолго уехать в свой родной Иркутск. Дома она встретила оператора Андрея Закаблуковского, в которого влюбилась и вышла замуж. В итоге артистка решила остаться в Иркутске и начала строить карьеру там.

Из-за переезда Татьяна была вынуждена отказаться от игры в кино и сериалах, но стала ведущей на радио и телевидении, а свободное время посвящала семье. Сегодня о своей жизни 54-летняя знаменитость рассказывает в социальных сетях, где продолжает получать множество комплиментов. Как уверены фанаты, Скороходовой удалось сохранить эффектную красоту, так что она до сих пор выглядит привлекательнее многих артисток.