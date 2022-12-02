Татуировки и огромные ногти: как сегодня выглядит жена Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

В новогоднюю ночь российское телевидение преподнесет зрителям необычный сюрприз. Один из каналов покажет картину «СамоИрония судьбы», где будет множество отсылок к самым известным советским фильмам.

Так, артистка Анна Asti перевоплотилась в Зинаиду, кокетливую жену Шурика из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Певица в таком же оранжевом платье, надетом на тельняшку, исполнила легендарную композицию «Звенит январская вьюга». В целом образ получился слегка вызывающий — у Asti длинные накладные ногти и огромная татуировка на руке.

Также Анна является жертвой пластической хирургии. Но, вероятно, сегодня так бы и выглядела жена Шурика. Поэтому можно заключить, что создатели все предусмотрели. Роль ее любовника Якина в «СамоИронии судьбы» досталась юмористу Артему Муратову, а его «ассистентами» в кадре стали члены группы USB.

Знаменитую песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи», в «СамоИронии судьбы» спела Клава Кока. Также известно, что у нового Лукашина появились две жены — их сыграли Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева. А роль ревнивца Ипполита досталась самому Филиппу Киркорову.