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Киноафиша Статьи Татуировки и огромные ногти: как сегодня выглядит жена Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Татуировки и огромные ногти: как сегодня выглядит жена Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

2 декабря 2022 11:15
Татуировки и огромные ногти: как сегодня выглядит жена Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Скоро ее увидит вся страна.

В новогоднюю ночь российское телевидение преподнесет зрителям необычный сюрприз. Один из каналов покажет картину «СамоИрония судьбы», где будет множество отсылок к самым известным советским фильмам.

Так, артистка Анна Asti перевоплотилась в Зинаиду, кокетливую жену Шурика из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Певица в таком же оранжевом платье, надетом на тельняшку, исполнила легендарную композицию «Звенит январская вьюга». В целом образ получился слегка вызывающий — у Asti длинные накладные ногти и огромная татуировка на руке.

Также Анна является жертвой пластической хирургии. Но, вероятно, сегодня так бы и выглядела жена Шурика. Поэтому можно заключить, что создатели все предусмотрели. Роль ее любовника Якина в «СамоИронии судьбы» досталась юмористу Артему Муратову, а его «ассистентами» в кадре стали члены группы USB.

Татуировки и огромные ногти: как сегодня выглядит жена Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Знаменитую песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи», в «СамоИронии судьбы» спела Клава Кока. Также известно, что у нового Лукашина появились две жены — их сыграли Ольга Бузова и Ляйсан Утяшева. А роль ревнивца Ипполита досталась самому Филиппу Киркорову.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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