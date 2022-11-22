Татуированный старик готов был жениться на Бузовой: ахнете, увидев его без бороды

Стильный татуированный «старец» из рекламы «Теле 2» давно стал всероссийской звездой. Персонажа сыграли два актера, которым нет и сорока лет. Один из них, Олег Назаров, знаком каждому и без грима. Он появлялся в других рекламных роликах, а также в известном шоу «Замуж за Бузову», где стал одним из кандидатов в мужья теледивы.

В реальной жизни в Назарове невозможно узнать того старика из рекламы. У него яркая модельная внешность и темные волосы, мужественные скулы и пухлые губы, которым позавидуют голливудские красавчики. Назаров появлялся в некоторых популярных картинах. В его фильмографии числится небольшая роль в фильме «Духless». Помимо актерства Олег занимается модельной карьерой и даже открыл собственную фешен-школу LIGAMODELS.

А с Ольгой Бузовой у него тогда ничего не сложилось. После приватной встречи на шоу выяснилось, что Назаров совсем недавно пережил расставание с девушкой. Из-за этого Бузова отвергла кандидатуру Олега. По словам артистки, на тот момент он еще не был готов к серьезным отношениям.

Сейчас Назаров не афиширует свою личную жизнь. Он активно ведет соцсети, но все его посты связаны исключительно с рабочими моментами.

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