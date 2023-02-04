Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Татуированная модель с жуткими имплантами во лбу «смыла» рисунки: результат вас изумит

Татуированная модель с жуткими имплантами во лбу «смыла» рисунки: результат вас изумит

4 февраля 2023 18:45
Татуированная модель с жуткими имплантами во лбу «смыла» рисунки: результат вас изумит

После такого преображения ей точно стоит задуматься о смене образа.

Любители поэкспериментировать с собственной внешностью часто не замечают, как быстро они переходят грань и теряют свою природную красоту. Со временем их с трудом узнают даже близкие люди.

Джус Байер тоже увлеклась различными модификациями своего тела, и в один момент на ее коже можно было насчитать около 200 рисунков. Кроме того, она вставила в лоб специальные импланты, которые превращали ее в настоящую инопланетянку.

И все же девушке было интересно посмотреть, как бы она выглядела без своих отличительных особенностей.

Профессиональный визажист потратил на преображение модели несколько часов и покрыл ее тело специальной плотной краской, скрывающей все татуировки. Джус дали и красивый парик, который спрятал импланты. После смены образа она стала весьма привлекательной девушкой, способной привлечь внимание любого парня, а не отпугнуть его.

Татуированная модель с жуткими имплантами во лбу «смыла» рисунки: результат вас изумит
Фото: truly/YouTube-видео
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video