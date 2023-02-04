Татуированная модель с жуткими имплантами во лбу «смыла» рисунки: результат вас изумит

Любители поэкспериментировать с собственной внешностью часто не замечают, как быстро они переходят грань и теряют свою природную красоту. Со временем их с трудом узнают даже близкие люди.

Джус Байер тоже увлеклась различными модификациями своего тела, и в один момент на ее коже можно было насчитать около 200 рисунков. Кроме того, она вставила в лоб специальные импланты, которые превращали ее в настоящую инопланетянку.

И все же девушке было интересно посмотреть, как бы она выглядела без своих отличительных особенностей.

Профессиональный визажист потратил на преображение модели несколько часов и покрыл ее тело специальной плотной краской, скрывающей все татуировки. Джус дали и красивый парик, который спрятал импланты. После смены образа она стала весьма привлекательной девушкой, способной привлечь внимание любого парня, а не отпугнуть его.