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Тату гроба на лице — это цветочки: постыдное увлечение сына-фрика Яковлевой больше не тайна

14 октября 2023 10:45
Тату гроба на лице — это цветочки: постыдное увлечение сына-фрика Яковлевой больше не тайна

Интересы наследника звезды оказались пугающими.

Денис Шальных — скандально известный сын актрисы Елены Яковлевой. Молодой человек ведет весьма рассеянный образ жизни, а обилие татуировок на его лице уже перестало шокировать публику.

Не так давно артистка рассказала, что ее наследник уже жалеет об этих рисунках на коже и хотел бы их свести, если бы придумали не такой болезненный способ. Однако до удаления тату дело так и не дошло. И даже наоборот — на теле парня появились новые изображения. И они беспокоят намного сильнее, чем безобидные узоры на щеках.

Дело в том, что Шальных решил набить портреты двух серийных убийц: Джеффри Дамера и Теда Банди. На счету обоих в общей сложности не менее 53 смертей. При этом Денис заявил, что совсем не испытывает восхищения или других положительных эмоций в адрес маньяков, а просто интересуется их биографиями. Но выбор таких личностей для татуировок сильно настораживает публику.

Тату гроба на лице — это цветочки: постыдное увлечение сына-фрика Яковлевой больше не тайна
Фото: Legion-Media, кадры из шоу «Кадони шоу»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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