Таскался по пятам за молоденькой: на кого променял жену Хоботов из «Покровских ворот»

Анатолий Равикович известен большинству зрителей по роли малахольного Хоботова из комедии «Покровские ворота». Актер, как и его киногерой, любил девушку, которая была значительно его моложе. Что из этого вышло?

В конце 70-х Равикович считался одним из главных актеров театра им. Ленсовета. У сорокалетнего артиста был «полный набор»: жена, дочь, востребованность в профессии. Анатолий Юрьевич уже несколько лет состоял в браке с актрисой Еленой Добросердовой, и ничто не предвещало беды.

Гром грянул, когда в театр пришла Ирина Мазуркевич, которой исполнилось всего 19. В будущем она прославится в фильме «О бедном гусаре замолвите слово». На очаровательную новенькую обратили внимание многие, в том числе и Равикович. Ирина видела, что актер в ней заинтересован, однако ее смущала их разница в возрасте. А вот Анатолия Юрьевича это не останавливало.

Артист буквально следовал за Мазуркевич по пятам: он встречал ее из театра, не отрывал от актрисы взгляда в процессе работы, старался не отходить от нее. Вскоре между ними начался роман. Равикович ушел от супруги и женился на Мазуркевич. Их семейная жизнь сложилась удачно. У них родилась дочь Елизавета, которая подружилась с единокровной сестрой Марией. Мазуркевич и Равикович прожили вместе до самой смерти актера в 2012 году.