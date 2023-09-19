Тарзан был в бешенстве, когда узнал секрет Королевой: касается ребенка на стороне

Для многих мужчин внебрачные дети — обычное дело. И мало какой женщине удается стать матерью втайне от собственного мужа. Наташа Королева как раз из числа таких редких экземпляров.

Раскрыть супругу страшную тайну певица решила не в тихой домашней обстановке, а на телевидении. В содеянном артистка созналась в шоу «Секрет на миллион». Народ ахнул, узнав, что несколько лет назад исполнительница подарила свою яйцеклетку близкому другу. В результате искусственного оплодотворения суррогатная мать родила девочку, которая живет вместе с отцом в США.

Королева видела кроху и даже показывала ее Тарзану. Тогда он и понятия не имел, что встретился с биологической дочерью своей избранницы. Узнав в студии популярной программы о том, что у жены есть ребенок на стороне, бодибилдер пришел в бешенство. «Прекрасно, отлично, великолепно!» — кричал стриптизер на съемочной площадке, грозившись раздеться и перевернуть стол, за которым сидела его возлюбленная.