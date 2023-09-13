Тарханова одним видео с моря довела народ до гомерического смеха: нужно смотреть до конца

Такое может приключиться с каждым.

Глафира Тарханова отличилась от своих коллег, снимающих на пляже пикантные видео. Артистка записала ролик, который поднимет настроение любому.

Актриса хотела поделиться кадрами совей встречи с подругой, с которой не виделась целых 16 лет. Приятельницы отправились купаться в море. Знаменитость оставила свой смартфон на берегу, специально включив камеру. Но результат съемки оказался слишком неожиданным.

Сначала все шло по плану, но затем откуда ни возьмись появился «влажный от брызг мужчина чьей-то мечты». Другой отдыхающий плавал на каяке и решил сойти на берег, не понимая, что станет частью чужого видеоархива.

Случившееся довело народ до гомерического смеха.