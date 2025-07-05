Таргариены «отдыхают»: самой странной семьей в «Игре престолов» была именно эта, но в сериале наплевали на интереснейшую ветку

Если вы думали, что Таргариены с их драконами, кровосмесительными браками и вспышками безумия — это пик странностей в «Игре престолов», то стоит присмотреться к Дому Мартеллов. Этот род из солнечного и своенравного Дорна, кажется, живёт по совершенно другим законам — и это неслучайно.

Культура, традиции и манера правления Мартеллов резко отличались от остальных Великих Домов Семи Королевств. Их история полна интриг, завоеваний и хитроумных политических планов, которым сериал, увы, не уделил должного внимания. А ведь зря — там есть над чем задуматься!

Наследие и уникальные порядки

Мартеллы начали как ничем не примечательный дорнийский род, пока однажды не решили сыграть в высшую политику. В те времена в Вестерос вторглись ройнары — загадочный народ, бегущий от Валирийской империи. Их возглавляла королева Нимерия, и именно она стала ключом к возвышению Мартеллов.

Глава дома, Морс Мартелл, не стал сражаться с пришельцами, а предложил Нимерии союз и брак. Так и появилась удивительная дорнийская смесь — ройнарская культура плюс местные традиции. С этого момента женщины в Дорне стали на равных с мужчинами, а власть передавалась по старшинству, независимо от пола. А титул правителя с тех пор звучал не как «король», а как «принц» или «принцесса».

Дорн, в отличие от остального Вестероса, всегда жил по своим правилам. Даже Таргариены с драконами не смогли сломить его. Принцесса Мерия Мартелл, к примеру, не пошла в лобовое сражение, а устроила партизанскую войну, изматывая захватчиков до тех пор, пока они не сдались. В итоге Дорн так и остался независимым, а позже вошёл в состав Семи Королевств только через династический брак — по любви, если так можно сказать.

Тайные планы и недосказанности

Во времена «Игры престолов» Дорном управлял Доран Мартелл — тонкий стратег, мастер долгосрочных интриг. В отличие от своего вспыльчивого брата Оберина, Доран предпочитал действовать из тени. И у него был свой план — месть Ланнистерам за смерть сестры Элии Мартелл и возвращение Таргариенов к власти.

Ещё до начала основного действия саги он договорился, что его дочь Арианна выйдет замуж за Визериса Таргариена. Всё шло к тому, что, когда придёт час, Мартеллы выступят на стороне Таргариенов и помогут им вернуть трон. Но дотракийцы вмешались в планы — Визериса не стало.

Новая надежда — Дейенерис. Тогда Доран отправил к ней своего сына Квентина, но тот не справился с задачей: пытался подружиться с драконом и, мягко говоря, не преуспел. После этого к Мартеллам приходит ещё один претендент — загадочный «Юный Гриф», якобы сын Рейгара. Что они решат теперь — знает только Джордж Мартин.

К сожалению, сериал прошёл мимо всех этих сюжетных тонкостей. В экранизации дорнийская линия была свернута куда более прямолинейно: Песчаные Змейки устраивают переворот, а зрители — раздражение. Но если бы авторы уделили Мартеллам чуть больше внимания, мы бы увидели одну из самых захватывающих политических шахматных партий в истории Вестероса.

А здесь — сложный тест на знание «Игры престолов».