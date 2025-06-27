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Таргариены обходили его стороной: в 3-м сезоне «Дома дракона» покажут самого дикого ящера — напоминает летучую мышь

27 июня 2025 07:58
Таргариены обходили его стороной: в 3-м сезоне «Дома дракона» покажут самого дикого ящера — напоминает летучую мышь

Переломит ход войны, оказавшись под правильным наездником. 

Овцекрад появится в третьем сезоне «Дома дракона» и это станет большим событием. Он старше половины живых Таргариенов: по хроникам он вылупился ещё при Старом Короле и с тех пор облюбовал склоны Драконьей горы, где, как следует из прозвища, годами изымал налог у местных пастухов на баранину.

В книгах он числится единственным полностью диким драконом Танца, не принимавшим человека до появления Крапивы — крестьянской девчонки с мешком свежего мяса и железным терпением. В сериале историю могут заменить, ведь дикого зверя уже Рейна Таргариен.

Таргариены обходили его стороной: в 3-м сезоне «Дома дракона» покажут самого дикого ящера — напоминает летучую мышь

Дизайн: летучая мышь из кошмара

Концепт-арты Константина Секериса, опубликованные сразу после показа финала 2-го сезона, раскрыли всю «анатомию безумия» дракона:

  • Кривые, как ржавые гвозди, зубы и асимметричная челюсть — художник вдохновлялся хищниками, пережившими десятки драк и зажившими «как придётся».
  • Крылья разной формы, основаны на снимках мёртвых летучих мышей: одно перепончатое «ухо» короче, второе растянуто сильнее — будто сам дракон чинит себя в полёте.
  • Чешуя цвета болотной воды, с прожилками тона ржавчины; Секерис специально выбирал оттенок, который теряется в вулканическом пейзаже Драконьего Камня.

Эту модель начали лепить ещё во времена 1-го сезона, параллельно с Караксесом и Вермаксом, но предъявили мельком только во 2 сезоне. Сейчас в Сети публике дракона продемонстрировали наглядно: короткое затемнённое камео в конце S2 стало «пасхалкой» для читателей.

Что внешность говорит о будущем всаднике

У создателей сериалов есть железное правило: «дракон отражает душу того, кто его обуздал». Караксес — вытянутый, как копьё Деймона; Вермакс — стремительный, как подростковый задор Люцериса.

Овцекрад, по книге, достанется Крапиве — девушке снизу пищевой цепочки. Его покоряют не величие или кровь Валирии, а хитрость и ежедневная пайка сырой овцы. Именно поэтому дизайнеры заложили «воровскую» пластику: дракон двигается низко, резкими рывками, словно всегда выходит из тени.

Таргариены обходили его стороной: в 3-м сезоне «Дома дракона» покажут самого дикого ящера — напоминает летучую мышь

Потому не исключено, что принцесса Таргариен сгинет после встречи с драконом, а того оседлает кто-то еще. Слишком уж дочь Деймона добрая.

Почему это важно для сюжета Танца

  • Политическая бомба. Появление крестьянки разбавит компанию наездников, ведь в основном летают только мужчины.
  • Дисбаланс силы. По размеру Овцекрад меньше Вхагар, но его непредсказуемость делает его «чёрной лошадкой» битвы при Глотке.

Овцекрад — не просто очередное чудище CGI, а символ дикости, выживающей на обломках королевских амбиций. По книге его покорит не принц, а простолюдинка, посмотрим, готовы ли нарушить канон создатели. Если да, то нас ждет ужасная линия, ведь в оригинале Деймон завел отношения с наездницей Овцекрада.

В 3-м сезоне «Дома дракона» будет 8 эпизодов: 7 серий будут болтать, 1 — удивлять (и не в лучшую сторону).

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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