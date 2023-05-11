Тарасова знает больше других: что на самом деле Костомаров пытался донести до людей

Роман Костомаров нарушил затянувшееся молчание и вышел на связь с обеспокоенными фанатами. Обращение фигуриста, которого врачи буквально вытащили с того света, несколько успокоило публику. Между тем Татьяна Тарасова уверена, что поводов для радости пока нет.

В своих соцсетях спортсмен выразил благодарность всем, кто молился за него все эти месяцы. Костомаров, которому теперь предстоит протезирование ампутированных из-за сепсиса конечностей, выразил надежду на то, что справится с этой «сложнейшей ситуацией», в которой оказался.

Вскоре после этого Татьяна Тарасова дала небольшой комментарий журналистам, в котором намекнула, что знает больше других. По мнению знаменитости, попавший в беду спортсмен хотел донести до поклонников, что самые главные испытания для него только начинаются.