Тарасова заставила Авербуха краснеть как мальчишку: пяти слов хватило

Съемки нового выпуска шоу «Ледниковый период» едва не обернулись трагедией. Серьезной опасности себя подвергла Регина Тодоренко, выступающая в паре с Александром Энбертом.

Телеведущая не побоялась сделать верхнюю поддержку, но не рассчитала свои силы и рухнула вниз. Столь грубую ошибку, конечно, заметили судьи проекта, но на случившееся они отреагировали по-разному.

Кто-то сделал вид, что ничего не произошло, а кто-то обратил внимание на другие элементы, которые супруге Влада Топалова удалось выполнить идеально. Наиболее суровой и категоричной оказалась Татьяна Тарасова: именитый тренер заставила Илью Авербуха, ответственного за постановку танца, краснеть как мальчишку. Для этого наставнице хватило всего пяти слов.

«Можно придумать десять других элементов», — заявила Тарасова. По мнению тренера, продюсеру ледового шоу не следовало позволять Тодоренко рисковать своим здоровьем, выполняя недостаточно отработанный элемент. Авербух замечание в свой адрес не проигнорировал, однако постоять за себя так и не смог. Заметно растерявшись, спортсмен заметил лишь, что телеведущая репетировала поддержку два месяца, поэтому они были уверены в ее успехе.