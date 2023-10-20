Тарасова сделала откровенное заявление о конфликте с Родниной: сказала как отрезала

В мире российского фигурного катания есть величины, профессионализм которых не вызывает сомнений. Среди них можно отметить таких экспертов, как Ирина Роднина или Татьяна Тарасова. Вот только их личные отношения обострены из-за множества конфликтов. Прославленные чемпионки не упускают случая, чтобы уколоть друг друга.

Роднина в многочисленных интервью скептически отзывалась о способностях коллеги. Молодая фигуристка тренировалась под ее началом в прошлом, однако считала, что ей самой было впору учить Тарасову работе. Спортсменка подчеркивала, что на тот момент у нее уже был огромный багаж техники, методик и знаний, поэтому наставница выступала скорее компаньоном по работе. При этом терпеть ее резкий характер Роднина категорически не могла.

А на днях и Тарасова сделала заявление о прошлом конфликте. По ее словам, у некоторых спортсменов, ее подопечных, ревность просто переросла в обиду. И Роднина тому яркий пример.