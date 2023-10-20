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Тарасова сделала откровенное заявление о конфликте с Родниной: сказала как отрезала

20 октября 2023 13:30
Тарасова сделала откровенное заявление о конфликте с Родниной: сказала как отрезала

Тренер оказалась невысокого мнения о своей экс-подопечной.

В мире российского фигурного катания есть величины, профессионализм которых не вызывает сомнений. Среди них можно отметить таких экспертов, как Ирина Роднина или Татьяна Тарасова. Вот только их личные отношения обострены из-за множества конфликтов. Прославленные чемпионки не упускают случая, чтобы уколоть друг друга.

Роднина в многочисленных интервью скептически отзывалась о способностях коллеги. Молодая фигуристка тренировалась под ее началом в прошлом, однако считала, что ей самой было впору учить Тарасову работе. Спортсменка подчеркивала, что на тот момент у нее уже был огромный багаж техники, методик и знаний, поэтому наставница выступала скорее компаньоном по работе. При этом терпеть ее резкий характер Роднина категорически не могла.

А на днях и Тарасова сделала заявление о прошлом конфликте. По ее словам, у некоторых спортсменов, ее подопечных, ревность просто переросла в обиду. И Роднина тому яркий пример.

«Непонятно, что она затевает: не здоровается, даже не разговаривает. Но это точно не тот человек, из-за которого я могу расстроиться», — заявила тренер на YouTube-шоу Леонида Слуцкого.

Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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