Тарасова резко высказалась о дочери Тутберидзе: хватило пары слов

Татьяна Тарасова не прошла мимо известия о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин станут участниками «Гран-при России». Звезды фигурного катания продемонстрируют свое мастерство в ходе сразу двух этапов.

Именитый тренер не понимает, чем вызван всеобщий ажиотаж от новости о том, что танцевальный дуэт выйдет на лед. В разговоре с корреспондентом портала «Спорт экспресс» знаменитость резко высказалась о единственной наследнице Этери Тутберидзе и о ее напарнике.

Тарасова заявила, что к Диане и Глебу привлечено слишком большое общественное внимание, что ей уже «осточертело». Кроме того, она подняла на смех слухи о том, что Дэвис и Смолкин планировали выступать за Соединенные Штаты Америки. По мнению тренера, те, кто всерьез говорит об этом, откровенно глупы.

В завершение Татьяна Анатольевна подчеркнула, что волноваться стоило лишь в одном случае: если бы Диана и Глеб отказались от участия в турнире. Стоит отметить, что ранее Дэвис, как и ее мать, категорично опровергла слухи о том, что планирует представлять на всемирной арене не Россию, а другую страну.