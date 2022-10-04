Тарасова поставила зарвавшегося Плющенко на место одной фразой

Соперничество двух звезд фигурного катания — Евгения Плющенко и Алексея Ягудина — не осталось в прошлом. Несмотря на то, что оба спортсмена добились своего и стали обладателями олимпийского золота, судя по всему, они на дух не переносят друг друга.

Не так давно Плющенко заявил, что не видит смысла соревноваться с Ягудиным в турнире шоу-программ, поскольку тот «не умеет кататься». По словам супруга Яны Рудковской, о возрождении некогда «легендарного клинча» говорить не имеет смысла, поскольку его соперник годится лишь на то, чтобы «сидеть и комментировать».

Эти слова дошли до бывшего тренера Алексея — Татьяны Тарасовой. Молчать она не стала и всего одной фразой поставила зарвавшегося Плющенко на место. «Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место!» — заявила наставница в беседе с порталом «Спорт-Экспресс ».