Тарасова поставила точку в противостоянии Ягудина и Плющенко: вот почему победил ее ученик
Главное преимущество олимпийского чемпиона больше не тайна.
Евгений Плющенко до сих пор считается одним из лучших фигуристов как в истории страны, так и во всем мире. Только одного спортсмена он много лет не мог обойти — своего соотечественника Алексея Ягудина. Раз за разом тот забирал золото прямо из-под носа у товарища по команде. Наставница чемпиона Татьяна Тарасова рассказала, в чем было главное преимущество ее подопечного.
На «Коммент.Шоу» тренер рассказала, что работа с Алексеем всегда была для нее легкой и комфортной. Спортсмен прислушивался к ней, реагировал на все замечания. Единственное, с чем возникали проблемы, — это соблюдение режима.
Перед Олимпиадой Татьяна Анатольевна наблюдала за отработкой Ягудиным прыжков. Наставница видела, как фигурист стал дышать под музыку, следить за техникой, понимать, как пользоваться пластикой на катке.
«Я поняла, что мы выиграем, ведь этим не занимается никто», — заявила Тарасова.