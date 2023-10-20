Тарасова поставила точку в противостоянии Ягудина и Плющенко: вот почему победил ее ученик

Евгений Плющенко до сих пор считается одним из лучших фигуристов как в истории страны, так и во всем мире. Только одного спортсмена он много лет не мог обойти — своего соотечественника Алексея Ягудина. Раз за разом тот забирал золото прямо из-под носа у товарища по команде. Наставница чемпиона Татьяна Тарасова рассказала, в чем было главное преимущество ее подопечного.

На «Коммент.Шоу» тренер рассказала, что работа с Алексеем всегда была для нее легкой и комфортной. Спортсмен прислушивался к ней, реагировал на все замечания. Единственное, с чем возникали проблемы, — это соблюдение режима.

Перед Олимпиадой Татьяна Анатольевна наблюдала за отработкой Ягудиным прыжков. Наставница видела, как фигурист стал дышать под музыку, следить за техникой, понимать, как пользоваться пластикой на катке.