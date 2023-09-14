Тарасова парой фраз унизила российских спортсменов: не за горами скандал

Татьяна Тарасова держит руку на пульсе и следит не только за фигурным катанием. Например, тренер наблюдает за российскими футболистами. И то, что она видит, ей совсем не нравится.

Самый строгий судья шоу «Ледниковый период» дал едкий комментарий последним матчам с участием сборной страны. Игра с командой Катара закончилась со счетом 1:1. А ранее прошло два матча с игроками из Египта: там россиянам победы тоже не досталось.

Татьяна Анатольевна отреагировала молниеносно и прошлась по футболистам, унизив их всего лишь парой фраз. Кажется, не за горами новый скандал. Обсуждая с порталом «Матч ТВ» исход трех последних матчей, наставница иронично заметила: «Могу принести только соболезнования». А вишенкой на торте стали ее слова о том, что российскому футболу до российского фигурного катания как до Луны.