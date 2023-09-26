Тарасова от него без ума: у Навки и Авербуха появился очень влиятельный соперник

На телевидении уже который год ледовые программы показывают стабильно высокие рейтинги. Зрители с удовольствием ходят и на живые шоу с участием олимпийских чемпионов. Но воротилам бизнеса — Татьяне Навке и Илье Авербуху — придется потесниться: на льду намечается серьезная конкуренция.

Игорь Крутой поделился теплым видео с участием великого тренера Татьяны Тарасовой. Заодно продюсер поделился творческими планами по запуску собственного шоу с фигуристами. Музыкант поведал, что получил благословление и напутствие от Татьяны Анатольевны, а также договорился чаще встречаться со звездой спорта.

В конце ролика Крутой прижался к заслуженному тренеру и в знак уважения и благодарности поцеловал ей руки. У Навки и Авербуха есть повод нервничать, ведь с продюсером работает большинство звезд отечественной эстрады.