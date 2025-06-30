Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

30 июня 2025 14:15
Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

Изучили форумы, посмотрели сами и делимся с вами. 

Финальный сезон «Игры в кальмара» стал самой насыщенной и символичной частью всей истории. Он не просто поставил точку в арке Ки Хуна, но и закрыл десятки линий, намеченных ещё в первом сезоне.

При этом сделал это в духе самого сериала — через жестокую справедливость, моральные ловушки и отсылки, которые зритель замечает не сразу.

Смерть как итог

Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

Смерть Ки Хуна стала трагедией, но закономерной. Ещё во второй серии он нарушает свою клятву не убивать и, ведомый яростью, душит игрока. Этот акт ставит крест на его вере в человечность.

Его последние слова — «Мы не лошади, мы — люди» — не просто финальный протест, а отсылка к реплике Фронтмена из прошлого сезона, сравнивавшего игроков со скаковыми животными. Герой повторяет это не в надежде изменить систему, а чтобы разрушить миф о её гуманности.

Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

Отсылки на поп-культуру

Было в сериале упоминание Marvel и DC, что особо приятно в контексте сериалов на Netflix. Так VIP споря о Чудо-женщине начали обсуждать комиксы, этот момент помогает выдохнуть после череды смертей игроков. Создатели нащупали баланс между ужасающим и способным рассмешить.

Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

А еще была одна отсылка к повести Николая Гоголя «Тарас Бульба», хотя создатель вряд ли о ней слышал. В момент когда игрок 149, милая старушка, убивает собственного сына, так и хочется воскликнуть: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Пасхалки о прошлом Фронтмена

Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

Особое внимание создатели уделили Фронтмену. Его образ здесь впервые раскрывается с человеческой стороны. Он предлагает Ки Хуну нож, словно подталкивая к убийству, но, возможно, именно это был его способ перетащить друга на свою сторону.

Нам отчетливо показали, что именно подобный момент сломил самого Ин Хо, после убийства он стал Ведущим и постепенно лишался человечности. Как показывает финал, Ки Хун смог пробудить в нем угасшие чувства.

Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

Ин Хо после этого меняется. Его решение спасти младенца — не акт доброй воли, а последняя крупица человечности, которую ему удаётся сохранить.

В словах актёра Ли Джун Джэ, «это не про искупление, а про возможность увидеть в себе живого человека». Даже в системе Игр можно остаться человеком, пусть и на секунду.

Милые возвращения

Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

В момент, когда Ки Хун задумывается о том, а не убить ли ему оппонентов, в общежитии он видит красотку Сэ Бёк, которая его отговаривает. Звезда первого сезона вернулась ради одной сцены-видения. Также нам показали О Иль Нама, создателя игр, но уже в виде куклы. Ну и куда без рэпера Таноса, в виде галлюцинации, как полагается.

Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

Младенец, закутанный в костюм Джон Хи, лежащий на краю пропасти, красный крест в кадре, музей с чучелом Иль Нама — всё это коды, которые объясняют: круг замкнулся. Игра закончена, а её создатели либо мертвы, либо изменены.

Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

Даже сцена в аэропорту с воссоединением брата Сэ Бёк с мамой — отсылка к выбору Ки Хуна из первого сезона, который вернулся в игру, чтобы изменить правила.

Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия).

Фото: Кадры из фильма «Чудо-женщина» (2017), кадры из сериала «Игра в кальмара»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Читать дальше 22 июля 2025
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Читать дальше 21 июля 2025
«Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025» «Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025» Читать дальше 20 июля 2025
«Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» «Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» Читать дальше 20 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России «Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше