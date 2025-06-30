Тарас Бульба, Чудо-женщина, красотка Сэ Бёк и Танос: главные отсылки «Игры в кальмара 3», которые вы могли пропустить

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Финальный сезон «Игры в кальмара» стал самой насыщенной и символичной частью всей истории. Он не просто поставил точку в арке Ки Хуна, но и закрыл десятки линий, намеченных ещё в первом сезоне.

При этом сделал это в духе самого сериала — через жестокую справедливость, моральные ловушки и отсылки, которые зритель замечает не сразу.

Смерть как итог

Смерть Ки Хуна стала трагедией, но закономерной. Ещё во второй серии он нарушает свою клятву не убивать и, ведомый яростью, душит игрока. Этот акт ставит крест на его вере в человечность.

Его последние слова — «Мы не лошади, мы — люди» — не просто финальный протест, а отсылка к реплике Фронтмена из прошлого сезона, сравнивавшего игроков со скаковыми животными. Герой повторяет это не в надежде изменить систему, а чтобы разрушить миф о её гуманности.

Отсылки на поп-культуру

Было в сериале упоминание Marvel и DC, что особо приятно в контексте сериалов на Netflix. Так VIP споря о Чудо-женщине начали обсуждать комиксы, этот момент помогает выдохнуть после череды смертей игроков. Создатели нащупали баланс между ужасающим и способным рассмешить.

А еще была одна отсылка к повести Николая Гоголя «Тарас Бульба», хотя создатель вряд ли о ней слышал. В момент когда игрок 149, милая старушка, убивает собственного сына, так и хочется воскликнуть: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Пасхалки о прошлом Фронтмена

Особое внимание создатели уделили Фронтмену. Его образ здесь впервые раскрывается с человеческой стороны. Он предлагает Ки Хуну нож, словно подталкивая к убийству, но, возможно, именно это был его способ перетащить друга на свою сторону.

Нам отчетливо показали, что именно подобный момент сломил самого Ин Хо, после убийства он стал Ведущим и постепенно лишался человечности. Как показывает финал, Ки Хун смог пробудить в нем угасшие чувства.

Ин Хо после этого меняется. Его решение спасти младенца — не акт доброй воли, а последняя крупица человечности, которую ему удаётся сохранить.

В словах актёра Ли Джун Джэ, «это не про искупление, а про возможность увидеть в себе живого человека». Даже в системе Игр можно остаться человеком, пусть и на секунду.

Милые возвращения

В момент, когда Ки Хун задумывается о том, а не убить ли ему оппонентов, в общежитии он видит красотку Сэ Бёк, которая его отговаривает. Звезда первого сезона вернулась ради одной сцены-видения. Также нам показали О Иль Нама, создателя игр, но уже в виде куклы. Ну и куда без рэпера Таноса, в виде галлюцинации, как полагается.

Младенец, закутанный в костюм Джон Хи, лежащий на краю пропасти, красный крест в кадре, музей с чучелом Иль Нама — всё это коды, которые объясняют: круг замкнулся. Игра закончена, а её создатели либо мертвы, либо изменены.

Даже сцена в аэропорту с воссоединением брата Сэ Бёк с мамой — отсылка к выбору Ки Хуна из первого сезона, который вернулся в игру, чтобы изменить правила.

Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия).