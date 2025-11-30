Тарантино выпустит новую часть «Убить Билла» уже 30 ноября: Ума Турман спустя 20 лет вновь взялась за катану

Квентин Тарантино все‑таки вернулся к «Убить Билла» – но не так, как ждали фанаты. Вместо полноценного третьего фильма режиссер воскресил вырезанную часть первого: «Месть Юки».

В оригинале Юки – сестра Гого Юбари, телохранительницы О‑Рэн Исии. Когда Беатрикс (Ума Турман) убивает Гого в кровавой схватке в Токио, Юки клянется отомстить.

Эту сюжетную линию Тарантино когда‑то отложил из‑за бюджетных ограничений и соображений темпа, но теперь довел до экрана – правда, необычным способом.

«Месть Юки» (официальное название – The Lost Chapter: Yuki’s Revenge) выйдет не в кинотеатрах, а в Fortnite. Это полноценный эпизод, созданный совместно с Epic Games на движке Unreal Engine.

При этом Тарантино и Турман использовали технологию захвата движения: актерская игра и мимика Умы были перенесены в цифровой мир, сохранив узнаваемую энергетику оригинала.

Премьера назначена на 30 ноября в 14:00 по восточному времени. Игроки смогут найти эпизод в верхней строке раздела Discover (двери откроются за 30 минут до начала).

Ну а для тех, кто не играет в Fortnite, есть альтернатива: с 5 декабря сцена будет показана в кинотеатрах перед ограниченным прокатом «Убить Билла: Кровавое дело целиком» – объединенной четырехчасовой версии двух фильмов, как изначально задумывал режиссер.

А вот третьего полноценного фильма ждать не стоит: Тарантино неоднократно отвергал идею «Убить Билла 3». Так что этот цифровой эксперимент – скорее прощальный поклон культовой вселенной, чем начало новой главы.

