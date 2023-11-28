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Тарантино выбрал лучшие мультфильмы всех времен и народов: будете смеяться, узнав о чем речь

28 ноября 2023 08:00
Тарантино выбрал лучшие мультфильмы всех времен и народов: будете смеяться, узнав о чем речь

Вкусы у режиссера довольно своеобразные.

В эксклюзивном интервью для журнала Empire известный режиссер Квентин Тарантино поделился интересным эпизодом из жизни своего сына Лео. По словам автора «Бесславных ублюдков», мальчик, который родился в 2020 году, посмотрел только один фильм от начала и до конца — это «Гадкий я 2». Режиссер не выбирал фильм, а малыш сам наткнулся на него в стриминговом сервисе.

Однако до этого Тарантино уже смотрел мультфильмы вместе с сыном, но это были сериалы, а не полнометражные фильмы. Он отметил, что особенно им понравилась «Свинка Пеппа», и назвал ее лучшим произведением, которое Британия произвела за последние десять лет.

«Мне действительно нравится "Свинка Пеппа", мы смотрим ее часто. Я бы даже сказал, что "Свинка Пеппа" — это лучшее, что Британия создала за последние десять лет», — поделился Тарантино.

Квентин не уточнил, с какими еще фильмами и сериалами «Свинка Пеппа» могла бы поспорить за такое звание. В ближайшее время он будет вести подкаст «Видеоархив» вместе со своим приятелем и соавтором «Криминального чтива» Роджером Эвери.

Тарантино выбрал лучшие мультфильмы всех времен и народов: будете смеяться, узнав о чем речь
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадры из мультфильмов «Свинка Пеппа», «Гадкий я» (2010)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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