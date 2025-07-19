Тарантино снял 9 хитовых фильмов — и сразу 3 из них попали в топ-100 XXI века (спойлер: «Криминальное чтиво» в пролете)

Журнал The New York Times представил рейтинг лучших фильмов столетия, составленный на основе опроса более 500 влиятельных режиссеров, актеров и кинодеятелей со всего мира. Список включает картины, выпущенные с 2000 года, — и среди них сразу несколько работ Квентина Тарантино.

61 место: «Убить Билла» (2003)

IMDb: 8.2

Наёмницу Чёрную Мамбу подстрелили на свадьбе. Чудом выжив, после 4 лет комы она просыпается с одной мыслью — отомстить. Методично уничтожая бывших подельников, она бережёт главного виновника — того самого Билла — на десерт.

44 место: «Однажды в… Голливуде» (2019)

IMDb: 7.6

Лос-Анджелес, 1969 год. Голливудская сказка меркнет — эпоха вестернов и телесериалов уходит в прошлое. Бывшая звезда экранов Рик Далтон и его верный каскадёр Клифф Бут мечутся на обочине умирающей киноиндустрии, пытаясь поймать ускользающую славу.

14 место: «Бесславные ублюдки» (2009)

IMDb: 8.4

В оккупированной Франции отряд американских солдат, имеющих еврейский корни, во главе с Альдо Рейном (Питт) объявляет войну нацистам. Их методы просты и весьма беспощадны...

Так что если вдруг кто-то ещё сомневается, что Тарантино — живой классик, вот вам официальное подтверждение. Точнее, целых три.

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