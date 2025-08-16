Меню
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

16 августа 2025 16:40
Вряд ли режиссеру простят его слова.

10-м фильмом Квентина Тарантино должен был стать «Кинокритиком». Он писал сценарий, строил планы, даже звал в каст Питта, Траволту, Джексона, Робби. Но спустя год режиссёр сам признался: проект умер.

«Кому вообще захочется смотреть про чертового кинокритика?»

Тарантино сам назвал причину «немного безумной». Он хотел проверить себя: сможет ли превратить «самую скучную профессию в мире» в кино, от которого невозможно оторваться. Но когда дошло до дела — понял, что не горит съемками.

Сценарий ленты купили, но факт остается фактом: Квентин назвал унылыми тех, кто годами восхвалял его в прессе. Есть вероятность, что теперь его последняя лента утонет в негативе от обиженных мастеров пера.

Метавселенная, которой не будет

Инсайдеры утверждают: «Кинокритик» мог стать прощальной игрой режиссёра. Внутри картины жили бы персонажи из прошлых фильмов. Сам 16-летний Тарантино — билетёр в кинотеатре для взрослых — тоже появлялся в одном из черновиков.

Но чем дальше он писал, тем больше сценарий напоминал спин-офф «Однажды в… Голливуде».

Голливудский размах — и пустота

Ходили слухи про Круза, Уму Турман, Марго Робби. Но официально никто, кроме Брэда Питта, к проекту не привязывался. Sony готова была дать зелёный свет, кинокомиссия Калифорнии даже выделила льготы на 20 миллионов. Но всё встало.

Финал ещё впереди

Тарантино уже готовит другую картину и речь не про «Приключения Клиффа Бута». К ним он только написал сценарий, режиссирует ее Дэвид Финчер и даже Брэд Питт снова в игре. Говорят, это прямое продолжение «Однажды в… Голливуде», хотя сам Питт называет историю «эпизодом», а не сиквелом.

Тарантино не сдаётся

Он не раз бросал проекты. «Убить Билла 3». «Звёздный путь» с рейтингом R. «Джанго и Зорро». Всё откладывал. Но десятый, он же прощальный фильм будет совершенно другим, непохожим на все остальные.

«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром.

Фото: Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде» (2022), Кадр из фильма «От заката до рассвета» (1995)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
