Тарантино пощадил зрителей: настоящая концовка «Криминального чтива» поражает жестокостью

Картина «Криминальное чтиво» давно считается классикой американского кино. Миллионы поклонников осыпают работу Квентина Тарантино комплиментами, однако некоторые зрители обвиняют фильм в излишней жестокости. Но изначально фильм задумывался куда более жестким.

Так, прославленный режиссер планировал совершенно другой финал истории. По словам Самюэла Л. Джексона, эпизод в ресторане, когда грабитель пытается отобрать у него кейс, должен был закончиться иначе: Джулс в своем воображении убивал преступников.

«В ресторане грабитель просит меня открыть кейс. И, когда я его открываю, я тут же выстреливаю ему в лицо, а затем сбиваю с прилавка Иоланду. Но потом я открываю глаза, а они до сих пор передо мной», — рассказал Джексон в одном из интервью.

Но Тарантино решил не использовать этот ход. Он показал зрителю, что главный герой изменился и отказался от насилия. Поэтому в итоговой версии Джулс Уиннфилд выдает речь, которая заставляет преступников передумать и оставить затею с ограблением.