Тарантино назвал величайший фильм в истории (а в РФ его оценили на скромную семёрку)

Что ни говори, раньше фильмы были лучше.

Квентин Тарантино в последнее время активно продвигает свой подкаст Video Archives, который ведёт вместе с Роджером Эвери — соавтором сценария «Криминального чтива». В одном из выпусков режиссёр назвал величайший, по его мнению, фильм в истории. Но сделал важную оговорку.

«Я считаю, что "Челюсти" — величайшее кино из когда-либо снятых. Возможно, не величайший фильм. Но величайшее кино», — заявил Тарантино. И добавил: «Лучше "Челюстей" ничего нет. Это лучшее кино в истории. И оно показывает, насколько плохо были сделаны большинство фильмов до него».

По словам режиссёра, Спилберг вырос на картинах вроде «Фантастического путешествия», «Их!» или «Путешествия к центру Земли». Они были увлекательными, но снимали их ремесленники, а не мастера.

«Большинство из них были поставлены не так уж хорошо. Это были задания для режиссёров-подёнщиков, которые делали что могли. А Спилберг — другое дело. Это именно то кино, которое он любит. Именно то, ради чего он появился на свет. И он выжал из материала всё до последней капли. Майкл Андерсон не вкладывал столько сил в "Бегство Логана"».

Тарантино сложно возразить: серьёзные авторы предыдущего поколения не брались за подобные проекты. Ни Орсон Уэллс, ни Джон Форд никогда не снимали ничего похожего на «Челюсти».

Любопытно, что российские зрители не разделяют восторгов Тарантино: на «Кинопоиске» картина Спилберга набрала солидные, но всё же довольно скромные 7,3 балла при 111 тысячах оценок.

