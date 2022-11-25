Тарантино назвал самое жуткое американское кино: это показывают детям

У Квентина Тарантино свое представление о том, что можно считать милым, а что — жутким и ужасным. И мнение это, как можно догадаться, редко совпадает с тем, что думают остальные.

Не так давно режиссер побывал в студии шоу Джими Киммела и первым делом заговорил о своих детях — двухлетнем сыне Лео и дочери Адриане, которая появилась на свет в июле этого года. Тарантино признался, что роль отца пришлась ему по душе.

Больше всего на свете он любит проводить время вместе со своими маленькими наследниками, в том числе и за просмотром мультфильмов. Один из них, по мнению Квентина, смело можно назвать самым жутким американском кино за всю историю его существования.

Это почетное звание режиссер присудил диснеевскому мультфильму «Бэмби», премьера которого состоялась в 1942-м. Тарантино подчеркнул, что история об олененке, который лишился своей мамы, немало его шокировала.