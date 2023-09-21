Тарантино назвал любимый советский фильм: реакция главной звезды ленты трогает

Квентин Тарантино в шесть лет познакомился с советской киноклассикой и до сих пор считает этот фильм одним из самых любимых. В культовой ленте режиссеру нравится абсолютно все — от костюмов до плохого качества изображения.

Речь идет о проекте Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». В США в кинотеатрах его не крутили, а вот по телевидению показывали. Маленького Квентина потрясла история о «парне с жабрами», которого блестяще сыграл Владимир Коренев.

Узнав о том, что великий и ужасный Тарантино в детстве много раз пересматривал картину с его участием, артист сильно обрадовался. В разговоре со СМИ он передал привет знаменитому постановщику, признавшись, что считает его «забавным и интересным человеком». И, пользуясь случаем, уточнил, что с огромным удовольствием снялся бы у зарубежного кинодела.