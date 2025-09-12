Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул

Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул

12 сентября 2025 07:28
Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул

Зрители встретили картину прохладно.

Прошлое десятилетие подарило зрителям массу хитов: «1+1», «Волк с Уолл-стрит», «Интерстеллар», «Начало» и многие другие. Но какой фильм десятилетия стоит выше всех? Этот вопрос задали самому Квентину Тарантино — и его ответ удивил даже фанатов.

Лучший фильм по версии Тарантино

Не раздумывая, режиссер назвал «Социальную сеть» Дэвида Финчера. По его мнению, фильм о создании Facebook обошел все другие проекты того периода.

Фильм номер один, потому что он лучший, вот и все! Он уничтожает всех конкурентов, — резюмировал режиссер.

Картина вышла в 2010 году и рассказывала историю Марка Цукерберга — путь от гарвардского общежития до основания многомиллионной империи. На первом плане амбиции и предательства: чтобы доказать миру свою значимость, герой был готов идти по головам и терять друзей.

Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул

«Социальная сеть» собрала в прокате 224 млн долларов при бюджете в 50 млн и в 2011-м получила три «Оскара» — за монтаж, саундтрек и сценарий Аарона Соркина. Тарантино в целом называет Соркина «величайшим» в своем деле.

Зрители такого восторга от картины не разделяют. На «Кинопоиске» рейтинг достиг 7,7 баллов, на IMDb — 7,8. Для оскароносного фильма маловато. Тарантино мнение общества, как всегда, не сильно волнует.

Второе место — за Ноланом

Кристофера Нолана мельком он все-таки тоже упомянул. Вторым любимым фильмом десятилетия у Тарантино стала военная драма «Дюнкерк», хотя оценил ее не сразу.

При первом просмотре его подавила масштабность постановки. Но с третьей попытки режиссер увидел в картине главное — человеческую историю, которая и сделала ее выдающейся. Согласны с гением?

Ранее мы также писали: Скучаете по «Интерстеллару», но устали смотреть его в 10-й раз? Вот 5 похожих сериалов о космосе — у последнего рейтинг целых 9.2

Фото: Кадры из фильмов «Начало» (2010 г.), «Социальная сеть» (2010 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Читать дальше 13 сентября 2025
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом «Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом Читать дальше 13 сентября 2025
Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно Читать дальше 13 сентября 2025
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка» Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка» Читать дальше 12 сентября 2025
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда «Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда Читать дальше 12 сентября 2025
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Читать дальше 12 сентября 2025
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля» Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля» Читать дальше 12 сентября 2025
Лучшие годы Бессона давно прошли: больше не снимает хитов вроде «Леона» — режиссера подловили на плагиате (кадр в кадр) Лучшие годы Бессона давно прошли: больше не снимает хитов вроде «Леона» — режиссера подловили на плагиате (кадр в кадр) Читать дальше 12 сентября 2025
Ничего не понятно, но очень интересно: топ-5 сюрреалистических фильмов, которые стали шедеврами мирового кино Ничего не понятно, но очень интересно: топ-5 сюрреалистических фильмов, которые стали шедеврами мирового кино Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше