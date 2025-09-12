Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул

Прошлое десятилетие подарило зрителям массу хитов: «1+1», «Волк с Уолл-стрит», «Интерстеллар», «Начало» и многие другие. Но какой фильм десятилетия стоит выше всех? Этот вопрос задали самому Квентину Тарантино — и его ответ удивил даже фанатов.

Лучший фильм по версии Тарантино

Не раздумывая, режиссер назвал «Социальную сеть» Дэвида Финчера. По его мнению, фильм о создании Facebook обошел все другие проекты того периода.

Фильм номер один, потому что он лучший, вот и все! Он уничтожает всех конкурентов, — резюмировал режиссер.

Картина вышла в 2010 году и рассказывала историю Марка Цукерберга — путь от гарвардского общежития до основания многомиллионной империи. На первом плане амбиции и предательства: чтобы доказать миру свою значимость, герой был готов идти по головам и терять друзей.

«Социальная сеть» собрала в прокате 224 млн долларов при бюджете в 50 млн и в 2011-м получила три «Оскара» — за монтаж, саундтрек и сценарий Аарона Соркина. Тарантино в целом называет Соркина «величайшим» в своем деле.

Зрители такого восторга от картины не разделяют. На «Кинопоиске» рейтинг достиг 7,7 баллов, на IMDb — 7,8. Для оскароносного фильма маловато. Тарантино мнение общества, как всегда, не сильно волнует.

Второе место — за Ноланом

Кристофера Нолана мельком он все-таки тоже упомянул. Вторым любимым фильмом десятилетия у Тарантино стала военная драма «Дюнкерк», хотя оценил ее не сразу.

При первом просмотре его подавила масштабность постановки. Но с третьей попытки режиссер увидел в картине главное — человеческую историю, которая и сделала ее выдающейся. Согласны с гением?

