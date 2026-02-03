Тарантино назвал этот фильм шедевром 21 века (а россияне разнесли его за слабый конец)

3 февраля 2026 18:29
Тарантино до режиссёрской карьеры работал в видеопрокате и с тех пор славится энциклопедическими познаниями в кино. 

Обычно он рекомендует что-то малоизвестное: корейское, гонконгское, японское. Поэтому когда он включает фильм в список двадцати лучших картин современности — это уже событие. А когда этот фильм оказывается работой М. Найта Шьямалана — режиссёра, которого принято считать неровным и спорным, — это уже сенсация.

Речь о триллере «Неуязвимый» 2000 года. Брюс Уиллис играет охранника, который выживает в крушении поезда и постепенно осознаёт, что обладает сверхспособностями.

«Это любимая роль самого Уиллиса, и он тут великолепен, — говорит Тарантино. — А ещё это блестящее переосмысление мифа о Супермене. Вся идея укладывается в одну фразу: что, если Супермен живёт среди нас и сам об этом не знает? "Неуязвимый" — один из шедевров нашего времени».

Российские зрители восторга не разделили. На «Кинопоиске» — 7.1 балла при 163 тысячах оценок и жалобы на затянутость и слабую концовку.

«На 80-й минуте я подумал: когда же закончится вступление? Бесконечно скучно», — пишет один. «Слишком растянут. Всё предсказуемо. Зато какая работа камеры!» — иронизирует другой.

Шьямалан вернулся к этой истории лишь спустя 16 лет, выпустив «Сплит», а затем «Стекло» — с теми же героями Уиллиса и Сэмюэла Л. Джексона.

Альбина Тагзиева
