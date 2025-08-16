Меню
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку

16 августа 2025 13:46
Жестокий преступник по итогу дал свою рецензию.

Квентин Тарантино редко раздаёт похвалы направо и налево. Но о «Воспоминаниях об убийстве» (2003) он говорил почти с благоговением: идеальный сценарий, безупречный темп, «идеально выстроенный». Для голливудского мэтра это был эталон детектива. Для корейцев — незажившая рана.

История на реальных событиях

Режиссёр Пон Джун-хо снял историю, которая болью отзывалась в сердцах тех, кто следил за новостями в конце 80-х. Провинция Хвасон, женщин находят мёртвыми в полях и арыках.

Местные следователи, лишённые ресурсов и опыта, хватают кого попало, выбивая признания, а улики портят тракторами и собственным непрофессионализмом. Один из них, детектив Пак, уверен: он может определить виновного по глазам. Эта уверенность трещит по швам с каждой новой ошибкой.

И вот финал. Пак стоит у дороги, поворачивается и смотрит прямо в камеру. Режиссер Пон Джун-хо сознательно оставил этот взгляд для одного конкретного зрителя. Он верил: убийца обязательно увидит фильм. И пусть почувствует, что его узнали.

Рецензия от маньяка

На тот момент личность хвасонского маньяка оставалась загадкой. Историю рассказывали, как легенду. И всё изменилось в 2019-м. ДНК-экспертиза вывела имя — Ли Чун-джэ. Человек, уже отбывающий пожизненное за другие убийства, спокойно признался, что ленту он посмотрел. Но в отличие от Тарантино, изувер не испытал шока и трепета.

«Я просто смотрел это как фильм. Без чувств и эмоций».

Пак действительно посмотрел в глаза убийце, только мы об этом узнали много лет спустя. К несчастью, должный эффект сцена оказала на всех, кроме того, кому предназначалась.

Сразу 2 корейских фильма вошли в топ-5 лучших триллеров XXI века: зато Нолана в списке нет вовсе.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Воспоминаниях об убийстве» (2003)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
